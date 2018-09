Uitslag ebolapatiënt zondag bekend

Een woordvoerder van het RIVM verwacht dat de uitslag van de eerste test 's middags bekend wordt. Het zou kunnen dat naar aanleiding van die uitslag wordt besloten om een tweede onderzoek te doen. Die tweede uitslag zal dan nog even op zich laten wachten.

De patiënt uit Sierra Leone werd zaterdagavond opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Daar was hij eerder op de avond in elkaar gezakt op de huisartsenpost. Omdat hij ebolaverschijnselen heeft, werd hij meteen geïsoleerd en is daarna naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Ook daar ligt hij afgeschermd van andere patiënten en mogen artsen hem alleen met beschermende kleding behandelen. De GGD en het RIVM houden mensen die met hem op de huisartsenpost zijn geweest, in de gaten of zij ook ziek worden.

De ruimte waar de man niet lekker werd, wordt schoongemaakt. Patiënten op de spoedeisende hulp in Dordrecht hebben geen enkel risico gelopen, benadrukt het ziekenhuis. Ook mensen die in het Erasmus MC liggen hoeven zich volgens dat ziekenhuis geen zorgen te maken.