Dode bever vastgespijkerd aan boom met brief in België: ’We moeten de plaag uitroeien’

Buurtbewoners van Esneux in de provincie Luik schrokken toen ze tijdens hun wandeling een dode bever tegenkwamen. Die was vastgespijkerd op een houten plank. Daarnaast was de boodschap: “Wij zijn de schade die bevers overal en in onze tuinen aanrichten beu. De bevers hebben mensen gedood met de overstromingen (...) We moeten deze plaag uitroeien”

De actie trok ook de aandacht van wethouder Milieu en Dierenwelzijn Pauline Godin. “Ik heb zojuist vernomen dat een bever vanmiddag het slachtoffer is geworden van een barbaarse daad in Esneux. Volgens deze persoon zijn zij verantwoordelijk voor de overstromingen die onze dorpen hebben geteisterd. Ik ben ontzet en geschokt door deze daad. Het zijn de mensen die de natuur dagelijks vernietigen. Deze daad toont nog maar eens hoe de domheid van de mens ons recht tegen de muur doet botsen. We zullen het er niet bij laten zitten”, schreef ze op Facebook.