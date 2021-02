Rutte opgelucht, Wilders en Baudet woedend om uitspraak avondklok: ’Klassenjustitie’

In een korte persverklaring vlak na de uitspraak roept Rutte Nederlanders nogmaals op zich aan de omstreden maatregel te houden. Rutte denkt dat de handhavers het komende uur „verstandig zullen omgaan” met de avondklok, vooral omdat er de hele dag verwarring over bestond of de maatregel door zou gaan of niet. „Verder is het de bedoeling dat er weer gewoon gehandhaafd wordt.”

De avondklok is volgens Rutte van belang omdat we te maken hebben met de opkomende Britse virusvariant. „Daar zijn we zeer bezorgd over. Het is veel besmettelijker. Willen we op een gegeven moment weer zicht hebben op wat versoepelingen voor het onderwijs of voor de economie, dan is die avondklok in combinatie met één bezoek thuis de komende tijd van belang”, meent de premier.

PVV en Forum voor Democratie hekelen het besluit van het gerechtshof om de avondklok voorlopig toch overeind te houden. Dat gebeurt in ieder geval totdat het hoger beroep is afgerond, dat het kabinet meteen heeft ingesteld. Vrijdag dient het beroep en waarschijnlijk volgt die dag ook de uitspraak.

De verlenging van de maatregel kreeg geen steun in de Tweede Kamer van onder meer PVV, SGP, FvD, Partij voor de Dieren en DENK. Ze waren dan ook tevreden met het vonnis van de rechter in Den Haag die dinsdagochtend de avondklok ongeldig verklaarde, omdat de juridische grondslag niet op orde zou zijn. Kees van der Staaij van de SGP waarschuwde daar al voor, net als de Raad van State eerder.

Wilders twittert: „Wat krijg je een hekel aan een arrogante man als Rutte op ’n dag als vandaag. Drammend lukt het hem een glasheldere rechterlijke uitspraak tégen de avondklok in een paar uur tijd opgeschort te krijgen. NL is geen rechtstaat maar een hele enge Ruttestaat.”

Forum voor Democratie van Thierry Baudet: „Slachtoffers van de toeslagenaffaire moeten jaren vechten om hun recht te halen. Rutte laat een onwelgevallige uitspraak van de rechter dezelfde dag nog snel doorstrepen. Dat is klassenjustitie. Nederland is een corrupt land”, twittert de partij. De avondklok is nog steeds illegaal, vindt de partij.

PVV-leider Geert Wilders twitterde eerder dinsdag dat hij een spoeddebat wil over de kwestie. De Kamer zou daarvoor van reces moeten terugkomen. Maar volgens een woordvoerster van het parlement is er dinsdagavond nog geen formeel verzoek daartoe binnen.

Respect

Justitieminister Ferd Grapperhaus benadrukte dat de avondklok weer van kracht is vanaf 21.00 tot 04.30 uur. Hij vraagt iedereen „respect te tonen voor onze handhavers, die al een zware taak hebben.” Hij wees erop dat 95 procent van de mensen de maatregel de afgelopen weken heeft nageleefd. „Laten we dat alsjeblieft met zijn allen blijven doen, want we doen dit echt om de pandemie te bestrijden”, aldus de minister.