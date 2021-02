IJsbrekers ingezet om vaarroutes ijsvrij te maken

„Door deze vaarroutes ijsvrij te maken hoeft er geen vaarverbod te worden afgekondigd. Dat gebeurt anders wel, omdat bij te dikke ijsvorming op de vaarwegen het niet langer verantwoord is om schepen zelfstandig te laten varen”, zegt Suzanne Maas van RWS.

„Dit gebeurt meestal bij een ijsdikte van ongeveer vijf centimer. Dan kunnen schepen die in de vaargeul varen uit koers raken of vastlopen in het ijs, wat kan leiden tot schade aan het schip”, weet Maas. „Maar het scheepvaartverbod is ook bedoeld om schade aan sluizen, bruggen, afmeervoorzieningen, damwanden, oevers en dijken te voorkomen.”

Varen in konvooi

Als het kan, biedt Rijkswaterstaat bij een scheepvaartverbod de scheepvaart de mogelijkheid mee te varen in een konvooi. De vaarweg wordt dan vrijgemaakt door één á twee ijsbrekers aan het hoofd van het konvooi. Daarachter vaart een aantal schepen, gevolgd door een ijsbreker. Door ijsbrekers en konvooivaart in te zetten, voorkomen we zoveel mogelijk een stremming van de vaarroute.

Ⓒ Rijkswaterstaat

„Het zijn drukke tijden voor Rijkswaterstaat ”, vervolgt Maas, „want na het hoge water, de extreme sneeuwval en vorstschade aan de wegen, slaan we met de ijsbrekers weer een nieuw hoofdstuk in. Maar het is gewoon noodzakelijk voor een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer op de grote vaarroutes. Naar verwachting zullen vrijdag ook de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) en een zijtak van het Twentekanaal tussen Goor en Almelo opengebroken worden.”

Vooralsnog zijn er op de grote rivieren als de Rijn, Waal, Maas en essentiële vaarroutes als het Noordzeekanaal geen problemen en worden die ook niet verwacht. Maas: „Maar we houden tijdens de komenden dagen met strenge vorst alles nauwlettend in de gaten en doen voortdurend ijswaarnemingen vanaf de ijsbrekers, vanuit de meldposten of via een drone.