Olifantje geboren in DierenPark Amersfoort

Het olifantje is inmiddels buiten met haar moeder en te bewonderen voor bezoekers. Ze maakt het goed. ,,We hebben het ook al zien drinken", vertelt de dierenverzorger. ,,Het is echt geweldig om zo'n kleine slurf tussen de andere reuzen te zien rondbanjeren."

Iedereen die de geboorte live wilde volgen via de webcams van het park, kon zich aanmelden voor een berichtje als de bevalling begon. Die verliep echter zo snel dat het een geboorteberichtje is geworden. ,,Opeens zagen wij een bult onder de staart en floepte het jong er ongelooflijk snel uit'', zegt de dierenverzorger. ,,Zo konden wij het blijde nieuws van de geboorte van een gezond olifantje melden en daar gaat het natuurlijk om.''

Mensen met ideeën voor een naam voor het olifantje kunnen terecht op de Facebookpagina van het dierenpark.