Brand na woningoverval op Surinameplein in Amsterdam

De brand is in de keuken ontstaan. De hulpdiensten werden rond 20.00 uur opgeroepen en de brand was snel onder controle. Het is niet duidelijk of de brand door de overvallers is gesticht. Dat meldt AT5.

Ⓒ Inter Visual Studio / Remy Roosien

Een aanwezige in de woning raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of het letsel door de overval of door de brand is veroorzaakt.

Zoektocht naar daders

Om de overvallers te zoeken is een politiehelikopter ingezet. Via Burgernet heeft de politie ook het signalement van de twee overvallers verspreid.

De Forensische Opsporingsdienst is in de woning aanwezig voor sporenonderzoek.