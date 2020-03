Visserij struikelblok voor handelsdeal EU en VK

Een van de gebieden waar de Fransman grote problemen voorziet, is visserij, voor onder andere Nederland een zeer belangrijk punt. De EU wil geen handelsdeal sluiten zonder een akkoord over vis, terwijl de Britten dit juist willen loskoppelen. Het VK wil voor iedere vissoort apart jaarlijks deals met EU-landen afsluiten, maar dat is totaal onwerkbaar, vindt Barnier. „Onze vissers hebben voorspelbaarheid nodig”, zei hij op een persconferentie in Brussel.

De EU wil dat Europese vissers net als nu toegang blijven houden tot Britse wateren. De Britten op hun beurt zijn afhankelijk van toegang tot de EU-markt voor de afzet van hun vangsten. Maar visserij ligt zeer gevoelig in het VK. Het onderwerp speelde een grote rol in het Brexit-referendum waarbij het sentiment om toegang tot de eigen wateren weer te controleren hoog opspeelde.

Gelijk spelveld

Een andere belangrijke horde die moet worden genomen, is het zogeheten gelijke speelveld. De EU wil niet dat de Britten onder Europese standaarden gaan zitten waardoor de EU een concurrentienadeel ondervindt. Vooral regels voor (ongeoorloofde) staatssteun liggen gevoelig. Het VK heeft gezegd zich aan hoge standaarden te zullen houden, maar wil zich niet vastleggen op de controle ervan. Tot verbazing van Barnier.

"Het wordt geen business as usual"

Ook de rol van Europees recht en geschillenbeslechting ligt zeer gevoelig. Het VK wil het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet formeel erkennen omdat de toetsing daarvan door Europese rechters in Straatsburg geschiedt.

Douanechecks

Eind dit jaar loopt de overgangsperiode af waarin de Britten nu nog zitten. Barnier waarschuwde dat januari 2021 er voor het VK heel anders uit zal zien dan januari van dit jaar, toen er aan het einde van de maand weliswaar een formeel vertrek uit de EU volgde, maar dit in de praktijk nog geen gevolgen had.

„Het wordt geen business as usual”, stelde de Franse EU-hoofdonderhandelaar. Want de Britten verlaten onherroepelijk de Europese douane-unie en de interne markt, of er nou een akkoord ligt of niet. Daardoor zullen er direct weer douanechecks voor goederen zijn.

Als er geen akkoord komt, wat erg lastig lijkt gezien de verschillen en de grote tijdsdruk, vallen de twee blokken terug op regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dat betekent dat hoge tarieven en quota onvermijdelijk zijn.