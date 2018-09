Hoeveel nachtjes?

Ik weet precies hoe ze zich voelt. Toen ik op 1 augustus 2013 in dienst trad bij De Telegraaf wist ik dat er serieuze plannen waren om over te stappen op tabloid-formaat. Uiteraard was dit uitvoerig besproken tijdens de gesprekken die ik voor mijn overstap had met de hoofdredactie.

Gelukkig is tijdens mijn eerste jaar hier op de krant inderdaad besloten de oude broadsheet vaarwel te zeggen en de Telegraaf op tabloid te gaan maken. En nu komt die datum van 10 oktober eindelijk echt dichtbij. Als mijn vierjarige dochter zit ik te stuiteren op mijn stoel. Ik kan niet wachten.

Voor mijn wekelijkse column maakt het allemaal niet zoveel uit. Die blijft gewoon op donderdag op de financiële pagina’s verschijnen. Al moet gezegd dat de opmaak van die column veel fraaier is dan nu. Maar dat ziet u binnenkort zelf wel als u de eerste tabloid in handen hebt.

Ik kijk er vooral naar uit hoe wij als financiële redactie al die andere artikelen kunnen presenteren in een nieuw jasje. De oude krant bestaat vooral uit een stapeling van tal van nieuwsberichten. De tabloid biedt juist de mogelijkheid om de variëteit aan nieuws, achtergronden en analyses mooi neer te zetten.

In De Financiële Telegraaf krijgen we een mooie mix van korte nieuwsberichten, enkele grotere nieuwsverhalen en een belangrijk thema dat we uitdiepen. De belangrijkste ontwikkelingen bij bedrijven, op de beurs, in de economie doen we niet af in één rechttoe rechtaan artikel, maar presenteren we met een fraaie graphic, met informatieve kaders, een uitlegstukje, al naar gelang het onderwerp.

Vooral de mogelijkheid om belangrijk nieuws te duiden spreekt mij zeer aan. Het financiële nieuws gaat snel, onze website www.dft.nl meldt de hele dag door alle laatste ontwikkelingen. In de krant willen we onze lezers helpen om al die nieuwsfeiten te begrijpen, door ze in een context te plaatsen, door de achterliggende motieven van bestuurders en beleidsmaker te beschrijven.

Misschien heeft u het gemerkt, maar dit doen we stiekem al. Mijn rol bij De Financiële Telegraaf is nu al meer die van duider en commentator dan die van klassieke verslaggever. Alleen doen we dit nog in een vormgeving die daar nog niet op aangepast is. Maar de bestaande opmaak knelt steeds meer. De variëteit aan soorten verhalen (nieuws, duiding, analyse en opinie) kunnen we niet goed kwijt.

Niet alleen ik, ook de rest van de financiële redactie, kan daarom niet wachten op de tabloid. We blijven u het laatste financiële nieuws brengen. Maar we staan ook te popelen om die fraai vormgegeven reconstructie te brengen, die allesverhelderende grafiek, dat scherpe interview (straks elke vrijdag een financieel nieuwsinterview!), de analyse.

„Hoeveel nachtjes slapen is het nog?”, zou mijn dochter vragen. Op de kop af zes. Ik kan niet wachten.