Carnaval van start met dubbel gevoel: ’Toch moet je het leven vieren’

Ⓒ Jeroen Kuit

VENLO - „Ik kan wel net doen of er niks aan de hand is, maar dat is natuurlijk niet zo”, zegt Eric Vestjens terwijl hij bont uitgedost en met een lint van blauw-gele ballonnen door carnavalsvierend Venlo loopt. „Die kleuren zijn niet toevallig. Een land met vrije mensen wordt op dit moment aangevallen. Daar mag je best wel bij stilstaan.”