Ploumen op bezoek in Noord-Irak

Ze bezocht vrijdag christelijke vluchtelingen in Arbil. Verder voerde ze overleg met de aartsbisschop, leden van de Koerdische Autonome Regering en VN-vertegenwoordigers.

Ook zaterdag bezoekt ze vluchtelingenkampen. Ze wil zich volgens haar woordvoerder persoonlijk op de hoogte stellen van de situatie en van hulpverleners horen hoe ver ze zijn en wat er nog moet gebeuren met het oog op de aankomende winter.

In Noord-Irak verblijven zeker 1,5 miljoen ontheemden die wonen in 26 kampen. Velen zijn gevlucht voor terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Ook zijn er veel vluchtelingen uit Syrië.

Bang

De situatie van de vluchtelingen is verbeterd, maar er moet nog veel gebeuren. Zo verblijven veel vluchtelingen in gebouwen in aanbouw, scholen of andere openbare gebouwen. Veel vluchtelingen zijn bang om naar huis terug te keren.

Het Nederlandse kabinet heeft inmiddels 17 miljoen euro humanitaire hulp voor Noord-Irak vrijgemaakt.

Eerder op de dag maakte het kabinet bekend dat mogelijk dit weekeinde Nederlandse F-16's al doelen van IS in Irak gaan bombarderen. Dat heeft geen gevolgen voor het bezoek van Ploumen, aldus haar woordvoerder.