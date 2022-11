Politie pakt verdachte op wegens moord op drie vrouwen in Rome

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP / EPA

ROME - De Italiaanse politie heeft zaterdag in Rome een 51-jarige man opgepakt die wordt verdacht van de moord op drie vrouwen, die vermoedelijk in de prostitutie werkten. Hij stak hen donderdag in de wijk Prati in een tijdsbestek van een paar uur dood.