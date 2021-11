21-jarige ’drillrapmaker’ opgepakt: politie waarschuwt voor opruiende teksten

Volgens het OM wordt in de videoclips van rappers geweld verheerlijkt en daartoe opgeroepen. Daarmee wordt ’de grens van artistieke vrijheid en vrijheid van meningsuiting overschreden’. De tientallen clips werden door de verdachte op Youtube gezet. Leden van rivaliserende groepen worden daarin belachelijk gemaakt en op die manier ’uitgedaagd tot een tegenreactie’. „Op de beelden zijn veel messen en (vuur)wapens te zien. Het merendeel van de personen in de video’s draagt bivakmutsen, maskers en andere gezichtsbedekkende kleding. In de teksten wordt gedreigd geweld te gebruiken, bijvoorbeeld: ‘Ik wil geen punten, ik wil een moord’.”

De teksten kunnen iemand aanzetten tot geweld, zo redeneert het OM, en dat is strafbaar. In sommige video’s wordt ook verwezen naar ernstige steekpartijen die recent in Nederland plaatsvonden. „Politie en OM willen dat er een grens wordt gesteld”, aldus een persbericht. „Daarbij is het belangrijk niet alle drillrapclips over één kam te scheren en een duidelijk onderscheid te maken tussen uitingen die wèl en uitingen die geen oproep doen tot het plegen van strafbare feiten.”

Strafbaarheid

Vorige week veroordeelde de rechtbank in Amsterdam twee mannen voor opruiing en wapenbezit tot een taakstraf van 100 uur omdat ze met nepvuurwapens zwaaiden en opruiende teksten rapten in een drillrapvideo. Ook de makers ervan kunnen in de problemen komen, benadrukt het OM na de arrestatie van de cameraman. Hij is verhoord en weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in het onderzoek.

Dit jaar werden twee 21-jarige mannen veroordeeld tot elf jaar cel na een dodelijke steekpartij op een zomerse dag midden op de Scheveningse Pier.