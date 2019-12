Explosief gevonden en harde knal in Noordwijk

Team Explosieven Verkenning ( TEV) doet onderzoek.

Eerder in de nacht werd in een woonwijk in Noordwijk een harde knal gehoord. Dat was op de Binnenweg, meldt de politie. Op foto’s is te zien dat enkele panden schade hebben opgelopen.

Afgelopen zomer deed zich aan De Grent een soortgelijk incident voor. In augustus werd een explosief gevonden voor de deur van horecagelegenheid Home. Ook toen ging de vondst gepaard met een explosie aan de Binnenweg.

Op last van burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld werd de discotheek twee weken gesloten.