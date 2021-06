Turkije strijdt tegen algensnot

De minister van Milieu Murat Kurum heeft duizend mensen aangesteld om het probleem te lijf te gaan. Er wordt afval uit de zee gevist, de vervuiling wordt teruggedrongen en het afvalwater zal beter worden gereinigd. Eind dit jaar wordt de Zee van Marmara beschermd gebied.

Bij langdurig warm weer komt er een overvloed aan voedingsstoffen in het water. De algen gedijen goed hierbij. Ook de zeevervuiling geeft voeding aan het fytoplankton. Steden rondom de Zee van Marmara, waaronder de metropool Istanbul met meer dan 15 miljoen inwoners, en industrieën lozen hun afval in het water. Ook ontstaat er te veel stikstof door het telen van thee en hazelnoten, wat de groei van de algen eveneens stimuleert. Die stikstof moet door de schoonmaakactie met 40 procent worden teruggedrongen.

Het zeesnot bedekt grote delen van de Zee van Marmara, waardoor het zonlicht wordt tegengehouden. Daardoor sterft het zeeleven massaal. Dat is weer een nachtmerrie voor vissers. Er is ook nog een risico dat er virussen en bacteriën uit het snot voortkomen. Het is geen wonder dat steeds minder mensen in de badplaatsen rondom de zee nog pootje willen baden. Het lokale toerisme heeft veel afzeggingen gekregen. Het zeesnot bedreigt bovendien nu ook steeds meer nabijgelegen zeeën.

Het probleem werd voor het eerst gesignaleerd in 2007, maar zo ernstig als nu was het nog nooit. Volgens minister Kurum heeft de opwarming van de aarde bijgedragen aan de toegenomen hoeveelheid zeesnot.