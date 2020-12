ChristenUnie neemt afstand van de asiel- en migratiekoers van kabinet

Dat bepleit de coalitiepartij in het verkiezingsprogramma dat maandag wordt gepresenteerd. Uit de plannen blijkt andermaal dat het in de huidige coalitie fors schuurt als het gaat om asiel en migratie.

Uitzonderingen

CU wil ook dat de staatssecretaris weer zeggenschap krijgt over individuele asielzaken, een bevoegdheid die juist was geschrapt om eindeloos gelobby te voorkomen.

„Juist bij een sterk gereguleerd migratiebeleid blijft het van groot belang om ruimte te houden voor uitzonderingen ten behoeve van schrijnende gevallen”, staat in het programma. Bij kinderen als Lili, Howick en Hayarpi riep CU de staatssecretaris eerder op gebruik te maken van die zeggenschap.

Daarnaast wil de partij 5000 vluchtelingen zelf uitnodigen en rechtsbijstand voor asielzoekers behouden, ook aan het begin van de procedure. Dat was juist geschrapt, om te voorkomen dat migranten met kansloze aanvragen eindeloos procederen. Uit de plannen blijkt dat het weer fors zou gaan schuren als de CU in een coalitie komt met partijen als de VVD en CDA.

Afgelopen jaren botste het vaker fors, bijvoorbeeld over het lot van de Armeense kinderen Lili en Howick, opvang van extra migranten uit opvangkamp Moria en een nieuw kinderpardon. Toen lukte het de CU als relatief kleine coalitiepartij om VVD en CDA te laten draaien.

Opknappen

Verder wil de coalitiepartij de economie en de zorg stutten, blijkt uit het verkiezingsprogramma. In plaats van de bijstand komen er dan 50.000 ’basisbanen’. De partij stelt in het programma bovendien een investering van 50 miljard tot 2030 voor in ’high tech kennisinfrastructuur’, in beter openbaar vervoer en in het opknappen van achterstandswijken.

„Corona heeft onze kwetsbaarheid laten zien, maar ook onze veerkracht”, zegt partijleider Segers. „Tegen die achtergrond hebben we hoopvolle plannen uitgewerkt voor het Nederland van na corona. We kunnen sterker uit deze crisis komen, als we maar de juiste keuzes maken.”