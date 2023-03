Premium Het beste van De Telegraaf

President Nayib Bukele ongekend populair Moordpartijen in El Salvador met botte bijl uitgeroeid

Door Jurjen

Nieuwe gevangenen komen aan in de megagevangenis in Tecoluca, op zo’n 70 kilometer buiten de hoofdstad San Salvador. Ⓒ Foto AFP

San Salvador - Met zijn even omstreden als succesvolle aanpak van het bendegeweld in El Salvador is president Nayib Bukele erin geslaagd het aantal moorden in het land sensationeel terug te dringen.