3600 boetes, 25 aanhoudingen voor negeren avondklok

„Het beeld op straat was na de ingang van de avondklok overwegend rustig”, meldt de politie. „Er kwam afgelopen nacht 20 procent minder meldingen binnen in vergelijking met een normale zaterdag. Van de mensen die zijn gecontroleerd had 80 procent de juiste papieren bij zich.”

Volgens de politie waren er twee grote incidenten, op Urk en in het Limburgse Stein. In beide plaatsen zochten jongeren de confrontatie met de politie. Politiemensen werden bij deze incidenten bekogeld met vuurwerk, stenen, flessen en molotovcocktails. Ook ging in het vissersdorp in Flevoland een coronateststraat van de GGD in vlammen op. Een „flinke klap in ons gezicht”, reageert Cees Verdam, directeur publieke gezondheid van GGD Flevoland. Hij zegt dat wordt gekeken hoe het coronatesten zo snel mogelijk kan worden hervat.

„Uiteraard gaat ons dit niet in de koude kleren zitten, we werken als GGD keihard aan de bestrijding van corona. Al onze mensen zetten zich met hart en ziel hiervoor in, en dan is dit een flinke een klap in ons gezicht”, zegt Verdam. „Het is nu een zaak voor de politie en die laten we haar werk doen. Wat ons te doen staat is bekijken op welke wijze we zo snel mogelijk weer de coronatesten op Urk kunnen hervatten, want dat is onze taak.”

In Bergen op Zoom arresteerde de politie rond 01.30 uur een 33-jarige man die de avondklok negeerde. Hij gaf de agenten een grote mond toen ze hem staande hielden op de Marslaan en zei dat ze moesten „opflikkeren.” Hij kon geen identiteitsbewijs laten zien en is aangehouden. Ook kreeg hij een boete voor het overtreden van de avondklok.

De avondklok ging zaterdag voor het eerst in, van 21.00 tot 04.30 uur, als extra maatregel tegen het coronavirus.

De politie in de regio Drechtsteden deelde tientallen bekeuringen uit bij een controle. Ⓒ Fotopersburo Busink

Verkeerscontrole

Op de provinciale wegen in Midden-Nederland werden iets minder dan honderd boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. Volgens het verkeersteam van de politie had het overgrote deel van de bestuurders de juiste formulieren en verklaringen bij zich om aan te tonen waarom zij na 21.00 uur nog op pad waren. „We kregen verfrommelde formulieren, soms waren ze verstopt op de telefoon of onderin een tas. Anderen hadden ze keurig geplastificeerd of in insteekhoesjes bij zich”, aldus de politie.

In iets minder dan honderd gevallen was er volgens de politie wel iets mis. „Variërend van missende of onjuiste formulieren tot gewoonweg geen geldige reden om in de open lucht te zijn. In deze gevallen is een bekeuring uitgeschreven.” Verder meldt de politie op Instagram dat ze ontzettend veel „helden uit de zorg, toppers van distributiecentra en bikkels uit de horeca” spraken.

Het Team verkeer van de politie kreeg bij de controles op de provinciale wegen hulp van politievrijwilligers, burgers die in hun vrije tijd de beroepspolitie ondersteunen bij werkzaamheden. Onder Midden-Nederland vallen de Gooi- en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht.

Onrust Rotterdam

Ook enkele tientallen mensen in Rotterdam hebben zaterdagavond een boete gekregen. Volgens de politie zijn twee personen aangehouden. De rest van de avond en nacht bleef het vrij rustig in de Maasstad, zegt een woordvoerster. „Hier en daar hebben we wel boetes uitgedeeld.” Hoeveel precies, wordt later bekend.

Actievoerders verzamelden zich zaterdagavond voordat de avondklok voor het eerst in ging voor de Markthal in Rotterdam. Ze zijn het niet eens met de nieuwe maatregel die het kabinet eerder deze week aankondigde in de strijd tegen het coronavirus. Volgens de politiewoordvoerster zijn de demonstranten voor 21.00 uur voorzien van informatie over de maatregel. Toen ze vervolgens niet vertrokken, kregen ze een bekeuring.

