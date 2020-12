Advies OMT: beperk je contacten voor bezoekje aan oudere

„In de huidige situatie met een fors aantal besmettelijke personen zou het advies moeten zijn om tussen de kerstdagen en oud en nieuw zoveel mogelijk thuis te blijven, niet naar niet-noodzakelijke winkels te gaan en geen bezoek te ontvangen”, schrijft het OMT in z’n advies aan het kabinet.

Vooral studenten zullen massaal een ander huishouden bezoeken dan hun eigen studentenhuis, signaleert het adviesorgaan van het kabinet bij de bestrijding van de virusuitbraak. „Voor deze groep is het te overwegen om aan te bieden dat zij zich ook zonder klachten kunnen laten testen vlak voor het bezoek aan bijzonder kwetsbare familieleden.”

Sowieso is het raadzaam om voorafgaand aan een bezoek aan ouderen een week lang de sociale contacten te minimaliseren, schrijft het OMT.

Verlengde vakantie geen oplossing

Het team van medisch specialisten heeft voor het kabinet ook de verwachte effecten doorgerekend van eventuele versoepelingen, zoals heropening van de restaurants en verruiming van de groepsgrootte, tegenover een aanscherping als een week thuisonderwijs na de kerstvakantie. „Van het voorstel om het onderwijs na de kerstvakantie één week online te laten plaatsvinden, wordt weinig effect verwacht op circulatie van het virus. Het OMT is van mening dat dit niet als compensatie van versoepelingen dient te worden ingezet.”

Een ruimere groepsgrootte tijdens kerst én Oud en Nieuw zou een versnelling van de verspreiding van het coronavirus met zich meebrengen. „De combinatie van kerst en oudejaar zullen een eventueel negatief effect niet alleen doen optellen, maar ook versterken.”

Besmettingen

Het OMT signaleert een lichte toename van besmetting op scholen. Het aantal meldingen onder pubers van 13 tot en met 17 jaar neemt toe, al zorgt dat vooralsnog niet tot een hogere belasting voor de zorg. (13-17 jaar) neemt toe. Er is aan deze toename vooralsnog geen verandering in de zorgbelasting. Het is wel een mogelijke bron van besmetting naar de rest van de bevolking. Leerlingen zouden daarom vaker getest moeten worden als er een uitbraak is op school.

Dinsdagavond kondigde het kabinet aan dat versoepelingen van de coronamaatregelen er voorlopig niet in zitten. Sterker nog: als de besmettingscijfers blijven stijgen, komen er mogelijk nog vóór kerst aanscherpingen.