13-jarige jongen meldt zich bij politie voor rellen Eindhoven

De uitzending van woensdag gaat in zijn geheel over de rellen. Het publiek wordt aan de hand van (bewegende) beelden gevraagd of ze iemand herkennen van de ruim twintig personen die volgens de politie betrokken waren bij de ongeregeldheden.

Op 24 januari verzamelde zich rond het middaguur een menigte op het 18 Septemberplein, uit protest tegen de avondklok. Rond 14.00 uur escaleerde de situatie. De Mobiele Eenheid voerde charges uit en dreef de groep relschoppers, geschat op enkele honderden, richting het Centraal Station van Eindhoven. Daar richtten de relschoppers een ravage aan, met forse schade tot gevolg. De ruiten van het station werden ingegooid, een auto van ProRail werd in brand gestoken en de Jumbo in het stationsgebouw werd geplunderd.

Ook de Rotterdamse politie heeft maandag en dinsdag vijf verdachten aangehouden. De verdachten worden verdacht van betrokkenheid bij de ongeregeldheden rondom de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan na de invoering van de avondklok.

Tot de vijf aanhoudingen behoren een man van 26 jaar uit Barendrecht en vier jongeren uit Rotterdam, in leeftijd variërend van 17 tot 20 jaar.

Opruiing sociale media

De man uit Barendrecht is aangehouden wegens opruiing in verband met het plaatsen van berichten op sociale media. Een van de twee 17-jarige jongens is te zien op beelden van de gepleegde vernielingen bij de supermarkt Dirk en bij het gooien van stenen tegen politie. De andere 17-jarige jongen wordt verdacht van betrokkenheid bij de vernieling van een scooter. Verder is een 18-jarige Rotterdammer inmiddels herkend als verdachte van de vernielingen bij een supplementenwinkel. De vijfde opgepakte verdachte, een 20-jarige Rotterdammer, wordt onder meer verdacht van het vernielen van een abri.

Het onderzoek naar de ongeregeldheden gaat volgens de politie onverminderd door. Zo zijn er afgelopen week zo’n twintig tips binnengekomen waarbij ook verschillende namen zijn genoemd. Daarom worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Donderdag 4 maart worden nieuwe beelden van relschoppers getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond van RTV Rijnmond. Maandag 1 maart zijn eveneens nieuwe gezichten van verdachten geplaatst op schermen in de stad. De politie hoopt dat de verdachten zich daardoor zelf komen melden.