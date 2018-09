'Anti-jihadist' uit VS vecht met Koerden mee

Om Jazaa wordt al geruime tijd gevochten door Koerdische strijders en de soennitische extremisten van ISIS. De YPG liet eerder weten dat er in september 35 YPG-strijders zijn omgekomen gedurende twee weken van gevechten met ISIS. Jazaa is in handen van de YPG, de gewapende tak van de de Democratische Unie Partij van Koerden in Syrië.

