’Van Dissel ondermijnde vertrouwen door openlijk te twijfelen over mondkapjes’

Van Dissel is sinds de uitbraak van het coronavirus voorzitter van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert. Hij vond dat mondkapjes konden leiden tot schijnveiligheid. Mensen zouden met mondkapjes op lakser kunnen kunnen worden met andere voorzorgsmaatregelen, zoals handen wassen, afstand houden en thuisblijven bij klachten, was zijn gedachte.

Toen het kabinet in 2020 het dragen van mondkapjes verplichtte, eerst in het openbaar vervoer en later in openbare ruimtes, noemde Van Dissel dat een politieke keuze en geen wetenschappelijke keuze. „Door deze uitspraken werd het beleid van de overheid ondermijnd door adviseurs van diezelfde overheid”, aldus de OVV.

Het hielp volgens de raad niet „om draagvlak voor de afgekondigde maatregelen te behouden.” Op een andere plek in het rapport zegt de OVV dat Van Dissel „het publieke vertrouwen in het overheidsbeleid” ondermijnde.

Dominant

Ook concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat het Outbreak Management Team en het kabinet vooral oog hadden voor het bestrijden van het coronavirus. Dat perspectief bleef dominant en dat komt doordat RIVM-baas Jaap van Dissel „in vrijwel alle crisisteams aanwezig was”, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Volgens de raad maakte „de dominantie van dit perspectief het moeilijker voor adviseurs en besluitvormers om breder te kijken dan het thema infectieziekten.”

Van Dissel is voorzitter van het Outbreak Management Team, dat het kabinet de afgelopen twee jaar heeft geadviseerd over de aanpak van het coronavirus. Hij is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast is hij hoogleraar infectiezieken bij het universitair ziekenhuis LUMC in Leiden.