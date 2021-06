Egypte stuurt ’herbouwhulp’ naar Gazastrook

De Egyptische bulldozers, kranen, arbeiders en ingenieurs zijn in Rafah de grens overgestoken. Het is de enige toegang vanuit Egypte tot de geïsoleerde strook, waar circa twee miljoen mensen opeengepakt en opgesloten leven. Al-Sisi heeft een half miljard dollar beloofd voor de wederopbouw. Zijn land speelde een cruciale rol bij het sluiten van een wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnen in Gaza, die raketten op Israël afvuurden.

Israël isoleert de strook waar veel nakomelingen leven van Palestijnen die in andere delen van het land op vlucht werden gedreven als gevolg van de vestiging van de Joodse staat Israël in 1948. Egyptische militairen bestuurden de met vluchtelingen volgestroomde Gazastrook grofweg van 1949 tot 1967. Israël werd in 1967 door Arabische buurlanden aangevallen, maar wist de Zesdaagse oorlog inclusief Oost-Jeruzalem te winnen.

In 2005 liet Israël de strook aan de Palestijnen. Terreurbeweging Hamas greep er vervolgens de macht. Egypte houdt de korte grens met de strook doorgaans gesloten. Van het hulpgeld verdwijnt een deel doorgaans ook in de zakken van Hamas-bazen die zich al dan niet in het buitenland bevinden.