Coalitie wil duurzame financiering missies

De missie kost 150 miljoen euro en wordt voor een groot deel betaald uit begrotingen van de jaren 2017 tot en met 2019. Een „ordinaire kasschuif”, zei het liberale Kamerlid Han ten Broeke. Hij „begrijpt” dat er is gekozen voor deze oplossing, maar wil wel dat het kabinet komt met een duurzame financiering van missies. Volgens Michiel Servaes van de PvdA is de Irak-missie „feitelijk op de pof”.

Langdurige oplossing

Soortgelijke geluiden klonken ook bij de oppositie. Onder meer D66 en SGP vroegen eveneens om een langdurige oplossing. Sjoerd Sjoerdsma (D66) sprak van „houtje touwtje-financiering” . Volgens Raymond Knops (CDA) moet het kabinet de rekening niet „over de schutting gooien naar toekomstige kabinetten”.

De meeste partijen steunen de missie. Alleen SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen. Nederland stuurt acht F-16's (waarvan twee reservetoestellen) en gaat het Iraakse leger trainen.

'Hard knokken'

Volgens VVD'er Ten Broeke is de militaire missie bedoeld om de dreiging van ISIS terug te dringen en zal het „heel hard knokken” worden. Fractieleider Bram van Ojik van GroenLinks vroeg zich af of hij daarmee niet een verkeerd beeld schept en hield hem voor dat de inzet van militaire middelen pas effectief kan zijn als die worden gekoppeld aan diplomatieke, politieke en humanitaire activiteiten.

Ten Broeke vindt die bredere benadering op zich ook belangrijk, maar wil ook eerlijk zijn. „Dit is geen opbouwmissie.” Volgens het Kamerlid moeten we niet opnieuw de fout maken zoals bij de Nederlandse militaire missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Daar werd halfslachtig gedaan over de aard van de operatie, aldus Ten Broeke. In Afghanistan werd volgens hem zwaar gevochten, maar het kabinet sprak van een opbouwmissie. Dat heeft de militairen die eraan mee hebben gedaan, geen goed gedaan, stelde hij.