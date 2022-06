LIVE | Tranen vloeien rijkelijk tijdens rechtszaak doodsteken halfzus: ’Zij was het niet, maar het monster’

De tranen vloeiden rijkelijk dinsdag in de zittingszaal van de rechtbank Den Bosch. Op 23 oktober vorig jaar vond een drama binnen de familie plaats dat niemand had zien aankomen. Bouchra D. (22) viel uit het niets haar halfzus Anouk aan met twee messen tegelijk. Die had geen schijn van kans en bezweek aan de 88 steek- en 14 snijletsels die Bouchra D. haar toebracht. Na haar aanval van razernij filmde Bouchra haar slachtoffer ook nog. „Om het nog erger te maken”, zei ze.

Verbijsterde vrienden herkenden in de live-beelden op Instagram Anouk, die bebloed en levenloos op de grond lag in de woning van de buren waar ze naartoe was gevlucht, met Bouchra D. op haar hielen.

Ook de hond van de buren overleefde het niet. Het gezin dat zich had opgesloten in de badkamer hoorde hoe het dier aan de andere kant van de deur werd afgeslacht.

Praten tegen spiegel

De familie en de vrienden van Bouchra en Anouk snappen niet hoe het zover kon komen. Het viel ze in de weken voort die fatale avond wel op dat Bouchra D. stil was en daar maakten ze zich zorgen over. Een dag voor de dood van Anouk zei een vriendin dat ze „de leegte in de ogen van Bouchra eng vond. Waar was de Bouchra die ik ken?” En enkele uren voordat ze Anouk aanviel, zag haar zwager haar tegen een spiegel praten.

Ze hoorde stemmen, vertelde Bouchra D. aan de rechtbank. Al jaren. Ze dacht dat iedereen dat had. Die stemmen gaven haar opdrachten. „Dat ik kleren moest weggooien en dat ik beter moest eten.”

Deed ze altijd wat de stemmen tegen haar zeiden? Bouchra D.: „Altijd. Ik had er wel eens geen zin in, maar over het algemeen deed ik wat ze zeiden.” Op 23 oktober zeiden de stemmen dat halfzus Anouk haar wilde doden. „Ik wist dat ik haar moest vermoorden.” De eerste steken deelde ze uit op de overloop. Terwijl een wanhopige Anouk haar ouders een foto van haar steekwond appte en op de vlucht sloeg naar de buren, haalde Bouchra D. twee scherpe messen uit de keukenla en zette de achtervolging in.

’I will cut the bitch’

De buurvrouw was net te laat met het sluiten van de voordeur en Bouchra D. stortte zich met de messen op Anouk, voor de ogen van haar buren die niets meer konden doen. Ze sloten zich met hun zoontje op in de badkamer en alarmeerden de politie.

Voordat die arriveerde filmde Bouchra D. haar zus en streamde de beelden live op Instagram, met begeleidende teksten: „Hoer. I will cut the bitch.” Kort erna werd ze aangehouden. Ze bleek zo in de war dat ze wekenlang niet geloofde dat ze Anouk had gedood.

Volgens de deskundigen van het Pieter Baan Centrum lijdt Bouchra D. aan schizofrenie en verkeerde ze ten tijde van haar daad in een psychose. „Ze werd een speelbal van haar hallucinaties.” Ze zou volledig ontoerekeningsvatbaar zijn. De vader van Anouk gelooft daar niet in. Voor hem is geen straf hoog genoeg, zei hij tegen de rechtbank.

Voor Bouchra D.’s moeder en haar andere halfzus ligt het anders. Zij zijn ervan overtuigd dat Bouchra er niets aan kon doen. Haar zus: „Dit was onze Bouchra niet.” Haar moeder: „Mijn parel Anouk is er niet meer. Maar mijn pareltje Bouchra komt beetje bij beetje terug.”