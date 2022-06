LIVE | Vrouw (22) voor de rechter die halfzus doodstak en live deelde op Instagram

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

Het doodsteken van Anouk den Dekker (20) door haar halfzus in Den Bosch kwam vorig jaar uit het niets, diende geen enkel doel en bij de verdachte Bouchra D. ontbrak het aan elke realiteitszin. Dat staat in het rapport dat deskundigen van het Pieter Baan Centrum opmaakten na onderzoek van de verdachte, vertelde de rechter woensdagochtend in Den Bosch.

De 22-jarige Bouchra D. gaf bij aanvang van de zitting direct toe dat ze haar halfzusje die zaterdag de 23e oktober in de woning van hun moeder in Den Bosch met messteken gedood had. Volgens de officier van justitie, die Bouchra D. van moord beschuldigt, is Anouk met 21 messteken in hals, borst en rug gedood. Anouk werd eerst in haar eigen huis gestoken, waarna ze naar de buren vluchtte. Ook daar werd ze nog enkele keren gestoken en werd ook de hond van de buren gedood. Bouchra D. maakte met haar telefoon opnames van de daad en zond die live uit op sociale media.

Uit verhoren en getuigenverklaringen bleek dat het de laatste weken voor het incident geestelijk erg slecht ging met de verdachte. Haar omgeving maakte zich ook zorgen. Ze trok zich veelvuldig terug en op de dag van het incident was haar beste vriendin nog langsgekomen om met haar te praten. Ze zag dat D. toen op haar slaapkamer een mes in haar hand had. In een van de eerste verhoren zei D. dat ze die dag met haar vriend naar Brussel was geweest. Dat uitje was echter een week eerder geweest, maar die hele week was volgens haar ”één zwart gat.”

Op die zaterdag was Anouk na het bezoek van haar vriendin met familie naar een feestje gegaan van een nicht, maar ze ging vroeg naar huis. Ze appte haar moeder dat ze voor een gesloten deur stond. Haar zus Anouk kwam de deur openmaken. Ze zei dat ze die dag voor het eerst het gevoel kreeg dat Anouk haar iets aan wilde doen. Daar was geen reden voor, want ze hadden geen grote ruzies met elkaar. „Het zat in mijn hoofd dat ze me wilde vermoorden. Dat waren stemmetjes in mijn hoofd. Toen is het gebeurd. Waarom weet ik niet.”

De rechtszaak tegen D. duurt nog de hele dag.