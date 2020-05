Verdachte bioscoopmoorden langer vast

Dat besloot de rechtbank in Groningen donderdag tijdens een korte inleidende zitting in de strafzaak. Ergün S. zou eigenlijk al enkele weken in het Pieter Baan Centrum moeten zitten voor onderzoek naar zijn geestvermogens, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Half mei kan hij er mogelijk alsnog terecht.

Ergün S. drong op de vroege zaterdagmorgen van 26 oktober de Pathébioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen binnen, op zoek naar een slaapplaats. Hij had de hele dag niet geslapen, had stevig geblowd en dacht een rustig plekje te hebben gevonden in het schoonmaakhok.

Daar stuitte de nietsvermoedende 55-jarige Gina Visser-Kaper op hem. Hij ging haar te lijf met een mes, en stak ook haar 56-jarige echtgenoot neer die op het tumult afkwam. Het bebloede mes bleef achter als een stille getuige.

Aanhouding

,,Ik weet niet wat me overkwam. Ik herkende mezelf niet”, zei hij daarover eerder. Tijdens de schermutseling verloor hij zijn id-bewijs. Bovendien was hij duidelijk herkenbaar op de beelden van de bewakingscamera’s in de bioscoop. De volgende dag wist de politie hem aan te houden bij een pompstation aan het Hoendiep. Dat ging niet zonder slag of stoot. Een agent schoot hem in het been.

,,Ik vind het een hele treurige zaak op zich”, zei Ergün S. tijdens de eerdere inleidende zitting. Hij zei dat hij zijn medeleven wilde tonen aan de kinderen van het omgekomen echtpaar door een gedicht voor te lezen. Daar stak de voorzitter een stokje voor.

Andere medicatie

Tijdens de zitting donderdag zei Ergün S. dat het ,,op zich goed met me gaat.” Hij bleek flink aangekomen, vermoedelijk door andere medicatie. Ook was zijn baard verdwenen, was zijn haar gekortwiekt en droeg Ergün S. opeens een bril.

Ergün S. heeft een verleden met psychische problemen. Hij zei zelf eerder psychoses te hebben gehad. Zijn vriendin zou hem hebben verlaten vanwege zijn problemen en zijn onwil om zich daaraan te laten behandelen. GGZ Delfland stond in oktober 2019 op het punt om hem gedwongen op te nemen. Die opname kwam voor het echtpaar Visser te laat.

Op 9 juli is er nog een inleidende zitting. De rechtbank mikt op een inhoudelijke behandeling van de zaak op 29 september.