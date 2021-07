LIVE | Douaniers in hele EU weten raad met coronareiscertificaat

Hugo de Jonge: ’Vanaf begin juli coronaprik voor gezonde tieners’

Quarantainebeleid verre van waterdicht

Hoe voorkom je dat je kind losslaat na corona?

Chaos rond coronapaspoort: vrees voor lange rijen bij balie

06.54 - Douaniers in hele EU weten raad met coronareiscertificaat

Nederlanders en andere EU-burgers kunnen vanaf donderdag op reis in de Europese Unie met een gerust hart hun coronacertificaat gebruiken. De Europese regels voor het certificaat, met een QR-code die aantoont dat een reiziger vermoedelijk niet besmettelijk is, gaan in.

Douaniers in flink wat EU-landen konden de QR-code de afgelopen weken al uitlezen. Maar met ingang van donderdag mogen reizigers daarop ook rekenen. Nagenoeg alle lidstaten kunnen nu vaststellen of ze een reiziger veilig toegang kunnen verlenen, omdat hij of zij volledig tegen het coronavirus is gevaccineerd, onlangs nog negatief is getest of beschermd is door het al eerder doormaken van de ziekte.

Ook Nederland en het laatste handvol andere resterende landen sluiten donderdag aan. Enkel Ierland is nog niet klaar om mee te doen. De lancering van het certificaat heeft daar vertraging opgelopen door een cyberaanval.

Nederlanders kunnen het certificaat sinds een week aanmaken in de CoronaCheck-app. Vanaf donderdag kan ook een herstelbewijs worden geladen, dat aantoont dat de drager het afgelopen halfjaar al eens besmet is geweest en daarvan genezen.

Met het certificaat ontkomen reizigers aan bijvoorbeeld quarantaine. Alleen als in het EU-land van vertrek bijvoorbeeld een nieuwe virusvariant gevaarlijk om zich heen grijpt, kan het aankomstland nog terugvallen op zulke maatregelen.

03.31 - Huisartsen en zorginstellingen kunnen vaccinatiebewijs regelen

Huisartsen en zorginstellingen kunnen vanaf donderdag een vaccinatiebewijs regelen voor mensen van wie de prik niet in het centrale register van het RIVM staat. Daarmee kan de gevaccineerde een groen vinkje krijgen in de CoronaCheck-app.

Een gevaccineerde wiens prik wel in het centrale register van het RIVM staat, krijgt het groene vinkje automatisch. Als dat niet lukt, kan zij of hij contact opnemen met de huisarts, het ziekenhuis of ze instelling waar de prik is gezet. De zorgverlener kan dan via een speciaal webportaal alsnog een vaccinatiebewijs regelen. Mensen die bij de GGD zijn geprikt krijgen allemaal automatisch een groen vinkje in de app, want de GGD-systemen zijn gekoppeld aan de CoronaCheck-app.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) riep mensen eerder deze week op om niet met de huisarts te bellen als je niet direct een vaccinatiebewijs nodig hebt. „Als mensen gaan bellen voor een vaccinatiebewijs, is dat een enorme belasting voor de praktijk. Dat gaat ten koste van bellers met spoedeisendere zorg”, aldus de LHV.

Vanaf donderdag kunnen mensen met een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app naar EU-landen reizen. Vanaf vorige week donderdag kon een vaccinatiebewijs in de app al gebruikt worden voor toegang tot binnenlandse evenementen.

02.50 - Coronabestrijding Suriname weer opgestart na brand

De Surinaamse bestrijding van het coronavirus is woensdag weer opgepakt, na uren stil te hebben gelegen door de gevolgen van een brand in het gebouw van Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). In de loop van de dag was de telefonische informatielijn over het coronavirus weer bereikbaar en kon er ook weer getest worden in het gebouw. Dat hebben de autoriteiten van het land bekendgemaakt.

Er zijn geen coronavaccins door de brand verloren gegaan, deze lagen niet opgeslagen in het BOG-gebouw dat fungeert als het commandocentrum van de coronabestrijding in Suriname. De brand is ontstaan in een zekeringkast, zo heeft de brandweer vastgesteld.

President Chan Santokhi kwam woensdag zelf poolshoogte nemen bij het gebouw, waar hij zijn wens uitsprak om een nieuw, modern gebouw voor het BOG neer te zetten met meer veiligheidsvoorzieningen. Het inmiddels deels afgebrande gebouw van BOG stond al in de planning om gerenoveerd te worden. Voor het moderniseren van het gebouw heeft Suriname zelf geen budget, daarvoor moet een investeerder worden gevonden.