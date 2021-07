LIVE | Slechts tien nieuwe coronapatiënten: in maand tijd duizend bedden vrijgekomen

Hugo de Jonge: ’Vanaf begin juli coronaprik voor gezonde tieners’

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis moet worden opgenomen, blijft dalen. In de afgelopen 24 uur zijn slechts negen mensen nieuw op een verpleegafdeling beland vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Eén persoon ging vanwege corona naar de intensive care. Dat was de eerste opname daar in drie dagen.

In totaal werden dus 10 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds half oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens.

Tegenover de 10 opnames staat dat 28 mensen het ziekenhuis hebben verlaten, omdat ze zijn overleden of omdat ze genoeg zijn hersteld. Daardoor daalde het totale aantal opgenomen coronapatiënten met 18 naar 278. Dat is het laagste aantal sinds half september. Toen zat Nederland aan het begin van de tweede golf en liep de druk op de ziekenhuizen juist op.

Een maand geleden, op 1 juni, behandelden de ziekenhuizen 1240 coronapatiënten. Dat betekent dat er ongeveer duizend bedden zijn vrijgekomen.

14.20 - Reiziger uit oranje risicogebieden niet meer in thuisquarantaine

Reizigers uit risicogebieden die oranje kleuren hoeven sinds donderdag niet meer bij terugkomst tien dagen in thuisquarantaine te gaan, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het gaat om gebieden als Spanje en de hoofdstad van Portugal, Lissabon.

Het dringende advies tot thuisquarantaine voor deze risicogebieden vervalt voor Europese reizigers met een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs na een besmetting. Dit geldt ook voor reizigers met een Digitaal Coronabewijs, aldus het ministerie.

Woensdag werd besloten dat het reisadvies voor Spanje nog oranje blijft. Dat komt omdat de coronacijfers daar nog niet goed genoeg zijn. Alleen noodzakelijke reizen zijn dus toegestaan. Daarbij is volgens het ministerie niet alleen het aantal besmettingen van belang, maar ook het percentage van de tests dat positief is en het aantal reizigers dat corona uit Spanje meeneemt naar Nederland. Ook de regio Groot-Lissabon in Portugal heeft een oranje reisadvies. Voor de rest van Portugal geldt kleurcode geel.

13.38 - Meer dan 200 miljoen coronacertificaten afgegeven in EU

Binnen de Europese Unie zijn al meer dan 200 miljoen coronacertificaten afgegeven, meldt de Europese Commissie. Sinds donderdag maken bijna alle EU-lidstaten gebruik van deze certificaten. Alleen Ierland is nog niet helemaal klaar als gevolg van een cyberaanval

Het certificaat, dat ook wel bekendstaat als het coronareisbewijs, laat zien dat iemand negatief is getest op het coronavirus, recent is hersteld na een besmetting of gevaccineerd is tegen Covid-19. Dit moet veilig reizen binnen de Europese Unie mogelijk maken.

Voor reizigers met deze certificaten gelden bij aankomst geen inreisbeperkingen. Zij hoeven niet in quarantaine, al kan een land in sommige gevallen wel besluiten om dit soort maatregelen in te voeren. Dat kan bijvoorbeeld als reizigers afkomstig zijn uit landen waar een nieuwe virusvariant gevaarlijk om zich heen grijpt.

12.23 - Dit weekend geen vertragingen bij Testen voor Toegang

Stichting Open Nederland verwacht voor komende uitgaansavonden geen problemen met het Testen voor Toegang. Vorig weekend ontstonden vertragingen, volgens de stichting door een hackpoging. Een woordvoerder kan nog geen informatie geven over wie er achter de actie zat. „We hebben nog contact met de politie.”

Volgens hem verliepen de testafspraken van afgelopen dagen allemaal goed. Ook komende avonden, als het drukker is in de uitgaanswereld, kunnen mensen er volgens de stichting op rekenen dat ze hun testuitslag op tijd hebben.

Met Testen voor Toegang kunnen dansliefhebbers die nog niet zijn gevaccineerd en geen corona-infectie hebben doorgemaakt sinds vorig weekend weer naar nachtclubs. Daar hoeven ze dan geen 1,5 meter afstand te bewaren. De negatieve testuitslag wordt in de CoronaCheck-app omgezet in een QR-code, die aan de deur van de uitgaansgelegenheid wordt gecontroleerd.

Regionale media meldden vorige week dat bezoekers die eigenlijk nog geen geldige testuitslag hadden, toch een negatieve uitslag kregen aangeboden „ter compensatie” of „om er vanaf te zijn” zonder dat bekend was wat de uitslag van de test was. De woordvoerder van Stichting Open Nederland kan donderdag maar één van die gevallen bevestigen. Het ging om iemand die vorige week vrijdag een test had laten afnemen op een locatie in Alkmaar. Toen ze zaterdag de uitslag nog niet had, ging ze terug naar de testlocatie. Daar bleek dat de test negatief was, maar bij het doorvoeren van de uitslag werd per ongeluk de datum van zaterdag ingevoerd. Daarmee had de vrouw in theorie langer dan de maximale 40 uur op pad gekund.

Andere versies van de verhalen kan de woordvoerder van de stichting „niet verifiëren.” Wel is volgens hem bij testaanbieders onder de aandacht gebracht dat alléén een QR-code in de app of geprint toegang geeft tot een evenement. „Andere versies van bewijzen uitgeven heeft geen zin.” Hij kan „niet uitsluiten” dat er „ergens” misschien wel andere papieren met daarop testuitslagen zijn uitgegeven met de boodschap dat dit toegang geeft tot een evenement. „Maar je moet echt de officiële testuitslag hebben.” De stichting gaat niet over de controle van de testuitslagen aan de deur van clubs, benadrukt hij.

Vanaf deze week zijn de openingstijden van de testlocaties van Testen voor Toegang verruimd. Testen kan op zondag, maandag, dinsdag en woensdag van 8.00 uur ’s ochtends tot 18.00 uur ’s avonds. Op donderdag gaan de deuren al om 7.30 uur open en sluiten ze om 19.30 uur. Op zaterdag en zondag kunnen mensen van 7.00 tot 22.00 uur een test laten afnemen.

12.28 - Advies: vermijd kat of hond als je besmet bent met corona

Het is nog steeds niet helemaal uit te sluiten dat huisdieren het coronavirus verder brengen. Besmette huisdierenbezitters doen er daarom zeer verstandig aan hun kat of hond te mijden, net zoals ze met hun medemensen moeten doen, zegt Els Broens, hoofd van het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Ze doet de oproep uit voorzorg, na nieuw onderzoek.

Broens en collega’s onderzochten de testresultaten van 156 honden en 154 katten uit 196 huishoudens. Ze presenteerden de bevindingen op een Europees congres over microbiologie en besmettelijke ziekten. Zes katten en zeven honden testten positief op corona en 31 katten en 23 honden op antilichamen. Acht katten en honden die in dezelfde huizen woonden als de positief op corona geteste dieren, werden ook onderzocht en bleken negatief. Toch komt corona dus regelmatig voor bij dieren van mensen met de ziekte. En hoewel uit het onderzoek nog geen overdracht van huisdier op mens is gebleken en de rol van huisdieren bij de pandemie vooralsnog verwaarloosbaar lijkt, moet men volgens Broens het zekere voor het onzekere nemen.

Nu we de mens-op-mens-besmetting met redelijk succes te lijf gaan, moeten we volgens haar niets aan het toeval overlaten. „Dus als je in isolatie gaat op zolder, laat de poes daar dan ook niet komen, maar laat het dier bij de andere huisgenoten elders in huis. Veel mensen behandelen hun huisdieren als gezinsleden, doe dat dan ook als je besmet bent.”

11.46 - Minder zicht op armoede door corona

Door de coronacrisis hebben organisaties die armoede bestrijden minder hulp kunnen bieden dan nodig was. De hulpvraag is sinds het begin van de crisis juist toegenomen. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van Stichting Armoedefonds onder lokale hulporganisaties.

Van de ondervraagde organisaties zegt 39 procent dat sinds het begin van de crisis de vraag om hulp is toegenomen. Door de lockdown konden hulpverleners echter geen huisbezoeken afleggen en werden hulpvragen telefonisch en digitaal behandeld. Ook beperkten veel organisaties hun openingstijden. 24 procent zegt hierdoor bij zowel nieuwe als bekende cliënten problemen te hebben gemist.

Twee derde van de organisaties verwacht dat de hulpbehoefte de komende tijd verder zal stijgen. Om aan deze vraag te voldoen hebben de organisaties volgens het Armoedefonds 9,7 tot 16,5 miljoen euro extra nodig, afhankelijk van hoelang de crisis duurt.

Het Armoedefonds schreef voor het onderzoek 1180 lokale hulporganisaties aan. Daarvan vulden 327 de vragenlijst in.

11.40 - WHO waarschuwt voor nieuwe coronagolf in Europa

Aan de gunstige ontwikkeling van de coronacijfers in Europa is na ruim twee maanden een einde gekomen. Dat zegt de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie, die waarschuwt dat een nieuwe besmettingsgolf onvermijdelijk is als burgers en overheden geen discipline tonen.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen vertoonde tien weken op rij een dalende lijn, maar inmiddels gaat het volgens de WHO toch weer de verkeerde kant op. „Het aantal gevallen steeg vorige week met 10 procent”, zei regionaal topman Hans Kluge van de gezondheidsorganisatie.

Kluge waarschuwde dat ondanks de „enorme inspanningen” van landen nog steeds miljoenen mensen niet zijn gevaccineerd in de regio Europa van het WHO. Die bestaat onder meer uit EU-lidstaten als Nederland, maar ook uit landen als Kazachstan en Oezbekistan in Centraal-Azië.

De arts noemt meerdere oorzaken van de toename van het aantal besmettingen. Mensen spreken weer vaker met elkaar af, er wordt meer gereisd en er worden allerlei maatregelen geschrapt die verspreiding van het virus moesten voorkomen. Ondertussen grijpt de besmettelijker Delta-variant om zich heen.

11.17 - Ziekenhuizen moeten mogelijk honderdduizenden operaties inhalen

Nu de coronavleugels van ziekenhuizen leeglopen, staat artsen en verpleegkundigen een nieuwe klus te wachten. Ze moeten de operaties en behandelingen uitvoeren waar ze tijdens de coronadrukte niet aan toe zijn gekomen. Tussen maart 2020 en mei 2021 zijn ongeveer 320.000 operaties minder uitgevoerd dan normaal, en een groot deel daarvan moet de komende tijd worden ingehaald, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De 320.000 niet uitgevoerde operaties zijn volgens de toezichthouder 22 procent van het aantal operaties in een jaar. Vooral niet-dringende ingrepen zijn komen te vervallen. Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van een nieuwe heup of knie, of een ingreep tegen staar. Niet al die vervallen operaties hoeven te worden ingehaald. Sommige patiënten zijn op een andere manier behandeld en bij anderen „is de noodzaak tot opereren komen te vervallen.” Maar de NZa voegt eraan toe dat „een groot deel van deze 320.000 operaties nog wel zal moeten worden ingehaald.” Tot aan december ging het om minstens 100.000 operaties, en dat is sindsdien „alleen maar meer geworden.”

Het aantal opgenomen coronapatiënten daalt de laatste weken hard en daardoor krijgen de ziekenhuizen meer ruimte. Van alle operatiekamers is 87 procent weer beschikbaar. Een paar weken geleden was het 76 procent. Nog maar een paar ziekenhuizen hebben moeite om de zogeheten kritieke planbare zorg op tijd te leveren. Dat zijn de ingrepen die binnen zes weken moeten worden gedaan om gezondheidsschade te voorkomen. Een paar weken geleden was dit voor meer dan twintig ziekenhuizen een groot probleem.

Huisartsen verwijzen iets minder mensen door naar ziekenhuizen dan ze waarschijnlijk zouden hebben gedaan als er geen corona-uitbraak was geweest. Het aantal verwijzingen staat op 97 procent van het verwachte niveau. Dat is vergelijkbaar met voorgaande weken.

06.54 - Douaniers in hele EU weten raad met coronareiscertificaat

Nederlanders en andere EU-burgers kunnen vanaf donderdag op reis in de Europese Unie met een gerust hart hun coronacertificaat gebruiken. De Europese regels voor het certificaat, met een QR-code die aantoont dat een reiziger vermoedelijk niet besmettelijk is, gaan in.

Douaniers in flink wat EU-landen konden de QR-code de afgelopen weken al uitlezen. Maar met ingang van donderdag mogen reizigers daarop ook rekenen. Nagenoeg alle lidstaten kunnen nu vaststellen of ze een reiziger veilig toegang kunnen verlenen, omdat hij of zij volledig tegen het coronavirus is gevaccineerd, onlangs nog negatief is getest of beschermd is door het al eerder doormaken van de ziekte.

Ook Nederland en het laatste handvol andere resterende landen sluiten donderdag aan. Enkel Ierland is nog niet klaar om mee te doen. De lancering van het certificaat heeft daar vertraging opgelopen door een cyberaanval.

Nederlanders kunnen het certificaat sinds een week aanmaken in de CoronaCheck-app. Vanaf donderdag kan ook een herstelbewijs worden geladen, dat aantoont dat de drager het afgelopen halfjaar al eens besmet is geweest en daarvan genezen.

Met het certificaat ontkomen reizigers aan bijvoorbeeld quarantaine. Alleen als in het EU-land van vertrek bijvoorbeeld een nieuwe virusvariant gevaarlijk om zich heen grijpt, kan het aankomstland nog terugvallen op zulke maatregelen.

03.31 - Huisartsen en zorginstellingen kunnen vaccinatiebewijs regelen

Huisartsen en zorginstellingen kunnen vanaf donderdag een vaccinatiebewijs regelen voor mensen van wie de prik niet in het centrale register van het RIVM staat. Daarmee kan de gevaccineerde een groen vinkje krijgen in de CoronaCheck-app.

Een gevaccineerde wiens prik wel in het centrale register van het RIVM staat, krijgt het groene vinkje automatisch. Als dat niet lukt, kan zij of hij contact opnemen met de huisarts, het ziekenhuis of ze instelling waar de prik is gezet. De zorgverlener kan dan via een speciaal webportaal alsnog een vaccinatiebewijs regelen. Mensen die bij de GGD zijn geprikt krijgen allemaal automatisch een groen vinkje in de app, want de GGD-systemen zijn gekoppeld aan de CoronaCheck-app.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) riep mensen eerder deze week op om niet met de huisarts te bellen als je niet direct een vaccinatiebewijs nodig hebt. „Als mensen gaan bellen voor een vaccinatiebewijs, is dat een enorme belasting voor de praktijk. Dat gaat ten koste van bellers met spoedeisendere zorg”, aldus de LHV.

Vanaf donderdag kunnen mensen met een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app naar EU-landen reizen. Vanaf vorige week donderdag kon een vaccinatiebewijs in de app al gebruikt worden voor toegang tot binnenlandse evenementen.

02.50 - Coronabestrijding Suriname weer opgestart na brand

De Surinaamse bestrijding van het coronavirus is woensdag weer opgepakt, na uren stil te hebben gelegen door de gevolgen van een brand in het gebouw van Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). In de loop van de dag was de telefonische informatielijn over het coronavirus weer bereikbaar en kon er ook weer getest worden in het gebouw. Dat hebben de autoriteiten van het land bekendgemaakt.

Er zijn geen coronavaccins door de brand verloren gegaan, deze lagen niet opgeslagen in het BOG-gebouw dat fungeert als het commandocentrum van de coronabestrijding in Suriname. De brand is ontstaan in een zekeringkast, zo heeft de brandweer vastgesteld.

President Chan Santokhi kwam woensdag zelf poolshoogte nemen bij het gebouw, waar hij zijn wens uitsprak om een nieuw, modern gebouw voor het BOG neer te zetten met meer veiligheidsvoorzieningen. Het inmiddels deels afgebrande gebouw van BOG stond al in de planning om gerenoveerd te worden. Voor het moderniseren van het gebouw heeft Suriname zelf geen budget, daarvoor moet een investeerder worden gevonden.