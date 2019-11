Tv-verslaggever meldt zich per abuis ziek bij duizenden collega’s

Nick Vasos is verkeersreporter voor Fox4, een lokaal tv-station in Kansas City, in de Amerikaanse staat Missouri. Toen hij zich vrijdag te slecht voelde om te gaan werken, stuurde hij zijn ziekmelding per ongeluk naar de ’breaking news’-contactenlijst. Duizenden en duizenden collega’s die over het hele land bij tv-stations van het bedrijf werken, ontvingen zijn bericht. Het begin van een stroom steunbetuigingen die via ’reply all’ bij alle collega’s - onder wie Nick - binnenliepen. En het ontstaan van de hashtag #PrayersforNick.

„Hoe breng je collega’s van de grootste lokale tv-stations in Amerika samen?”, schrijft reporter Ted Nesi in een tweet vol steunmails. „Stuur per ongeluk dat je ziek bent naar het hele bedrijf.”

Directe collega’s van Fox4 waren zo overweldigd, dat ze prompt een Nick-altaartje op de redactie inrichtten.

Ⓒ Twitter

„Een van de meest bijzondere nachten die ik meemaakte in de nieuwssector”, schrijft Brian Dulle. „Het goede nieuws: de bazen hier bij Fox4 laten weten dat hij het zal halen.”

Gelukkig kan Vasos er zelf ook om lachen. ,,Aandacht #NexstarNation. ,,Geloof mij, als je je ziek meldt, stuur dan geen e-mail naar news@nexstar.tv. Graag gedaan. #PrayersForNick Nu tijd om te rusten. Welterusten”, schrijft Vasos in een reactie op Twitter.