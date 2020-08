Juwelier maakt mondkapje van 1,27 miljoen euro

Volgens ontwerper Isaac Levy is het mondmasker voorzien van hoogwaardige N99-filters. De eigenaar van Yvel maakt het peperdure exemplaar in opdracht van een klant. De koper had twee eisen: het moest voor het einde van het jaar laar zijn en het duurste mondkapje ter wereld zijn. „Dat laatste was makkelijk te vervullen”, aldus Levy tegen Reuters.

Zwaar

Het 270 gram wegende masker is waarschijnlijk niet echt praktisch te dragen. „De man wil het dragen en de aandacht trekken. Ik denk dat hij hier heel blij van gaat worden”, vertelt Levy over de beoogde klant. Wie dat is, is niet duidelijk.

De juwelier zou het mondkapje zelf niet dragen, vertelt hij in een interview. „Maar ik ben blij dat het ons genoeg werk heeft opgeleverd om mijn werknemers in dienst te houden in zeer uitdagende tijden als nu.”