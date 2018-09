Opgepakte man niet de serie-aanrander

De 26-jarige man uit Zeist heeft een 19-jarige vrouw uit Amsterdam aangerand. Zijn signalement en modus operandi kwamen niet overeen met die van de Utrechtse serie-aanrander, maar het OM heeft uit voorzorg toch dna-onderzoek laten uitvoeren.

De Utrechtse serie-aanrander is dus nog steeds voortvluchtig. Dat is een zwarte man tussen de 30 en 40 jaar oud, met een lengte tussen de 1.80 en 1.90 meter. Hij is kaal of heeft kort zwart haar. De aanrander heeft een normaal tot slank postuur en wordt door slachtoffers omschreven als een slungelig type. De man spreekt goed Nederlands.