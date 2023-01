Broers spioneerden voor Russische militaire inlichtingendienst

„Het is boven alle redelijke twijfel verheven dat de broers, gezamenlijk en in samenspraak met elkaar, zonder toestemming en ten bate van Rusland en de GRU, informatie hebben verzameld, doorgestuurd en ontsloten”, oordeelde rechter Mans Wigen.

De oudste broer, de 42-jarige Peyman, was volgens de magistraat de „drijvende kracht” achter de spionage, terwijl de 34-jarige Payam „van relatief minder belang” was.

Dat Peyman levenslang krijgt is volgens Wigen gerechtvaardigd, omdat hij „volledig op de hoogte was van het schadelijke effect” van de spionage. Rusland vormt immers „de belangrijkste bedreiging voor de Zweedse veiligheid”, aldus de rechter. Levenslang in Zweden betekent dat de veroordeelde zeker 20 tot 25 jaar vastzit.

Gesloten deuren

Er is weinig inhoudelijk bekend over de zaak, die vanwege het geheime karakter achter gesloten deuren plaatsvond. Van Peyman is bekend dat hij voor de Zweedse binnenlandse veiligheidsdienst SÄPO werkte en voor het leger. Daardoor had hij toegang tot allerlei geheime informatie. Hij zou circa 90 documenten hebben doorgespeeld aan de Russen. Payam was in dienst van de militaire veiligheidsdienst MUST, waar hij op een afdeling werkte die Zweedse spionnen in het buitenland aanstuurde.

De twee broers, die van origine Iraans zijn, hebben gedurende het proces hun onschuld volgehouden. Hun woorden strookten echter niet met hun daden. Zo vernietigde Payam een harde schijf, toen hij het nieuws kreeg dat zijn broer was gearresteerd.