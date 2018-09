Misleidende producten

Capri-Sun van Coca Cola is verkozen tot het meest misleidende product van 2014. Britt Gijzen uit Goes vindt het te makkelijk om Coca-Cola te betichten van misleiding. "Er wordt niet(s) gelogen en alle details staan keurig op de verpakking vermeld". Volgens deze lezer ligt de verantwoordelijkheid voor wat we kopen bij onzelf. Bent u het met haar eens?