'Vliegende huisvrouw' overleden

Mock was 38 jaar toen ze in 1964 begon aan de wereldreis. Ze steeg op vanuit Columbus (in Ohio) in een eenmotorig Cessna-vliegtuig, genaamd 'Spirit of Columbus'. Na 29 dagen had de 1 meter 50 kleine moeder ruim 37.000 kilometer afgelegd. Veilig zette ze voet aan de grond in Columbus.

Daarmee deed ze iets wat Amelia Earhart niet lukte. De Amerikaanse vliegenierster probeerde in 1937 de langste vlucht ooit te maken, maar slaagde niet in haar missie. Ze bereikte de eindbestemming nooit en werd in 1939 doodverklaard. Amelia Earhart was overigens wèl de eerste persoon die solo de Grote Oceaan overvloog. Dat gebeurde in 1935.