Chef Secret Service VS stapt op

De Secret Service is onder meer verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid van president Barack Obama. Op 19 september was een oorlogsveteraan erin geslaagd over de omheining van het Witte Huis te klimmen. De getraumatiseerde man die een mes bij zich had, slaagde erin de East Room van de residentie van de president binnen te dringen, voordat hij door beveiligers werd tegengehouden.

Het incident was niet het eerste beveiligingslek bij het Witte Huis. Obama heeft dan ook geconcludeerd dat het tijd was voor een wisseling van de wacht. Pierson wordt tijdelijk opgevolgd door Joseph Clancy.