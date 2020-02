Drie kinderen en vader komen om bij autobrand Brisbane

Getuigen melden dat ze een vrouw uit de auto hebben zien springen, terwijl ze in de brand stond. Volgens hen schreeuwde ze dat iemand benzine op haar had gegooid. Dat melden lokale media. De tussen de drie en zes jaar oude kinderen van het gezin overleefden de brand niet. Ook de 42-jarige vader Rowan Baxter kwam om het leven

Een voorbijganger die volgens de politie zijn best heeft gedaan om bij de brandende wagen te komen, wordt in het ziekenhuis behandelt aan brandwonden in zijn gezicht.

De politie doet nog geen uitspraken over de toedracht van de brand.

De Autralische premier Scott Morrison plaatste een emotionele reactie op Twitter.