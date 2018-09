Ontvoerd meisje na 12 jaar bevrijd

Het meisje werd in 2002 op 5-jarige leeftijd door haar moeder ontvoerd. Ze woonde op dat moment bij haar vader, die de volledige voogdij had over zijn dochter.

De nu 17-jargie Sabrina is gisteren terug naar de VS gevlogen en herenigd met haar vader. Haar moeder is aangehouden en eveneens overgebracht naar de VS. De FBI geeft later vandaag een persconferentie over de zaak.