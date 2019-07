Man (35) opgepakt na schietpartij Ede

Dat meldt EdeStad. De verdachte komt zelf ook uit Ede, zegt een politiewoordvoerster tegen de lokale krant. Of hij ook daadwerkelijk de schutter is, kon zij nog niet bevestigen.

Het schietincident vond woensdag iets voor 22.00 uur op het Soembaplein plaats, pal naast een veldje waar doorgaans veel kinderen voetballen. De politie vermoedt dat een conflict tussen ’twee partijen’ de aanleiding voor het geweld vormde. De betrokkenen zouden elkaar opgezocht hebben, waarna de ene partij besloot te schieten op de ander. Dat gebeurde door twee verdachten die op een scooter langsreden. „De dader(s) zijn vervolgens gevlucht vanaf het Soembaplein. Dit is ook de reden waarom er een politiehelikopter boven Ede hing”, verklaart de politie Ede op Facebook.

Bekijk ook: Gewonde door schietpartij in Ede

Het slachtoffer werd in zijn been geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De man is buiten levensgevaar. De recherche onderzoekt de zaak en vraagt omwonenden camerabeelden op te sturen.