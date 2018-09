'DNB en AFM moeten boetes inleveren'

De toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zouden het geld dat ze ophalen met boetes die ze uitdelen in de financiële sector in Nederland moeten inleveren bij de schatkist. De PvdA bepleit dat woensdag in een debat in de Tweede Kamer met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën.