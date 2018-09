Biertje???

Groningen

In de Groningse binnenstad staan de lange biertafels al opgesteld. Hier wordt op 4 oktober in een verwarmde tent op het Ebbinge-kwartier het feestje gevierd. De Schlagershow Die Powerhosen jodelen de avond aan elkaar.

http://oktoberfeestgroningen.nl

Brabant

Ook het zuiden van het land, Eindhoven, doet mee met meters bier en bratwurst. In het Klokgebouw treden zaterdag 4 oktober onder andere Die Lustige Schlagerfreunden op. Deze muzikanten, met volgens hun eigen zeggen 'een uit de hand gelopen hobby', hebben maar één doel; met het concept Schlager het publiek een onvergetelijke gezellige avond te bezorgen.

http://www.brabantsoktoberfest.nl

Uelsen

Tegen de Nederlandse grens aan, in de Duitse deelstaat Nedersaksen, vindt 4 oktober op de Festplatz in Uelsen het Oktoberfest plaats. Kom je hier in je dagelijkse kloffie, dan val je zeker uit de toon.

www.schweinswirt.de