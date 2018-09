KLM-Jumbo in het gras

De passagiers van vlucht KL566 uit Nairobi worden met bussen vervoerd. De Polderbaan ging aan het begin van de middag weer open. Het vliegtuig is weggesleept. Op Twitter is te zien hoe het toestel met de voorwielen net in het gras stond naast het asfalt. Het is niet bekend waardoor het vliegtuig naast de baan terechtkwam.

In het vliegtuig werd echter omgeroepen dat het om een 'remprobleem' ging, zo liet Vincent Verweij weten. Hij was aan boord van het toestel. „We merkten er eigenlijk weinig van. Het vliegtuig remde wel vrij abrupt, maar pas toen het werd omgeroepen zagen we dat het niet helemaal goed was gegaan.”

„Er was geen paniek aan boord. We moesten wel een uur wachten voordat er trappen en bussen waren, zodat we naar de terminal konden. Het is toch wel sensationeel”, zei Verweij vanaf de luchthaven. Volgens hem zat het vliegtuig niet helemaal vol.