Eerste Nederlandse militairen in missiegebied

Welk land dat is, zegt het ministerie mede op verzoek van dat land nog niet. Het kabinet zei vorige week dat de F-16-gevechtsvliegtuigen mogelijk vanuit Jordanië gaan opereren. Afgelopen donderdag vertrokken al twee teams om de situatie in Jordanië en in Irak te verkennen.

Nederland levert acht F-16's, waaronder twee reservetoestellen. Met de straaljagers gaan 250 militairen mee. De F-16's worden ingezet om commandoposten, voertuigen, installaties en andere doelen van IS uit te schakelen. Nog eens 130 Nederlandse militairen gaan op beveiligde locaties Iraakse en Koerdische militairen trainen.

De F-16's vertrekken naar verwachting later deze week naar het missiegebied. De Tweede Kamer debatteert donderdag over de nieuwe militaire missie.