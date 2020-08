Oproep: feestje in het water door nieuwe coronaregels?

Amsterdam - Feestjes en verjaardagen gaan er de komende tijd weer even anders uitzien. Maximaal zes mensen, is het dringende advies van het kabinet. Gooit dit uw feestje in het water, of zorgt dit voor een annulering van uw verjaardag? Dan komen graag met u contact. Ook als u denkt ‘het is maar een advies’, horen we graag van. Mail uw verhaal en telefoonnummer naar onze verslaggever Niels Kalkman op [email protected]