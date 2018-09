Gevluchte tbs'er in Helmond opgepakt

De man werd om 23.00 uur in een open veld op de grens van de bebouwde kom aangehouden. De man mocht met begeleid verlof, maar was volgens een woordvoerster van het OM ,,niet helemaal ongevaarlijk.'' Volgens het tv-programma Dit is de Dag Onderzoek (EO) dat het nieuws over de ontsnapping naar buiten bracht, gaat het om een man die veroordeeld zou zijn voor poging tot doodslag. Het OM ontkent dat, maar wil niet zeggen waar hij dan wel voor vastzit.

Verstoppen

Volgens de broer van de tbs'er ontsnapte hij tijdens een bezoek aan elektronicazaak BCC in Helmond. ,,Toen zijn begeleider nog aan de balie stond te praten, is mijn broer naar buiten gelopen", vertelt hij aan Omroep Brabant. De man heeft de tbs'er enkele dagen onderdak aangeboden: ,,Maar toen de politie aan de deur stond heb ik hem uit huis gezet. Wel heb ik hem een slaapzak en wat spullen gegeven. Ook gaf ik hem het advies zich koest te houden en zich te verstoppen." De man vindt het vreemd dat zijn broer op verlof mocht: ,,Hij zit in een conflict, waardoor hij eigenlijk niet op proefverlof mocht. Die ruzie ging over een overplaatsing naar Exodus in Heerlen, om daar langzaam te resocialiseren. Maar dat liep moeizaam."

Medio augustus hield de politie in Maarssen een 44-jarige tbs'er aan die al twee weken onvindbaar was nadat hij niet van verlof was teruggekeerd. Ook hij zit in De Rooyse Wissel. Eerder deze maand werd het verlof van een andere tbs'er ingetrokken nadat een therapeut had ontdekt dat de man de kliniek had verlaten zonder de benodigde handtekening.