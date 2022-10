Extra inzet ME in Amsterdam-Osdorp na onrustige dagen en tientallen aanhoudingen

Om de onrust in te dammen was dinsdag al een vervroegde sluitingstijd van 19.00 uur ingesteld in plaats van 22.00. Ook heeft de politie geprobeerd samen met buurtvaders en -moeders, straatcoaches, preventieteams en de beveiliging van de kermis te voorkomen dat jongeren in groepjes rotzooi zouden trappen. Dat lukte dinsdagavond niet echt. Een groep jongeren, deels uit de buurt, pleegde vernielingen en gooide (zwaar) vuurwerk naar onder meer de politie, en weigerde te vertrekken. Rond 22.00 uur greep de Mobiele Eenheid in en hield 26 verdachten aan in de leeftijd van 14 tot en met 26 jaar.

Van de 26 aanhoudingen waren er 25 voor het verstoren van de openbare orde. Eén minderjarige jongen is aangehouden voor openlijke geweldpleging. Hij zit nog vast, de rest is weer op vrije voeten. De politie spreekt van „een dieptepunt.”

Organisator Frans Stuy schrijft op Facebook: „De zo gezellige kermis, waar jullie Osdorpers, de kermisexploitanten en wij als organisatie twee maal per jaar zo naar uitkijken, wordt op deze wijze onnodig aangetast”, verwijzend naar „de ongeregeldheden die een kleine groep jeugd in de avonduren in de omgeving van de kermis weet te veroorzaken.”

De kermis in Osdorp duurt nog tot en met zondag. Alle avonden is 19.00 uur de sluitingstijd. Rond het terrein is een hek neergezet met één toegangspoort en bezoekers worden gefouilleerd.

