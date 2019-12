Vrouw (91) overleden na aanrijding met doorgereden fietsster

Het slachtoffer raakte zwaargewond, de fietser reed door. Ⓒ MaRicMedia

ROOSENDAAL - Een 91-jarige vrouw die vorige week donderdag in Roosendaal werd aangereden door een fietsster, is eerste kerstdag aan de gevolgen van het ongeval overleden. De politie is nog steeds op zoek naar de fietsster, die doorreed, en heeft opnieuw getuigen opgeroepen zich te melden.