H&M betrekt panden Bonneterie

H&M heeft met de onroerendgoedtak van Maison de Bonneterie een langdurig huurcontract afgesloten.„Het zijn panden van absoluut wereldniveau, en ik ben blij dat we deze nu ook aan ons portfolio in Nederland kunnen toevoegen”, zegt Susan Krau van H&M. „De komende periode gaan we samen met ons team aan de slag met het design en het interieur. Alles is erop gericht om de fantastische gebouwen zo goed mogelijk te benutten en tot hun recht te laten komen.”

Hennes & Mauritz heeft momenteel 11 winkels in heel Amsterdam en drie in Den Haag. Die blijven volgens een woordvoerster gehandhaafd.

De winkels van Maison de Bonneterie aan het Rokin in Amterdam en de Gravenstraat in Den Haag sloten onlangs de deuren.