Hongerstakende Georgische ex-leider Saakasjvili ’in levensgevaar’

De Georgische autoriteiten kondigden aan hem te willen verplaatsen uit een gevangenisziekenhuis naar een militair hospitaal, meldt het Russische persbureau TASS. Als dat gebeurt is Saakasjvili bereid zijn actie te stoppen, aldus zijn advocaten. Waarnemers spreken over een doorbraak.

De autoriteiten pakten Saakasjvili onmiddellijk op toen hij op 1 oktober na acht jaar elders terugkwam in Georgië. Donderdag viel hij flauw tijdens een overleg met zijn advocaten. De arts die hem daarna onderzocht, stelt dat zijn leven in gevaar is. Hij zou meteen naar een normaal ziekenhuis moeten. Hij wees op hart- en neurologische problemen bij zijn patiënt. Volgens de Georgische ombudsman kampt Saakasjvili met stuiptrekkingen door zijn toestand.

De ex-leider was eerder deze maand overgebracht naar een gevangenisziekenhuis. Hij zei te vrezen voor zijn leven en zei te zijn mishandeld door zijn bewakers. Na zijn flauwvallen kwam hij op de intensive care. De Georgische premier Garibasjvili had onlangs nog ophef veroorzaakt met zijn uitspraak dat Saakasjvili het recht heeft „zelfmoord te plegen.”

Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van Georgië. Hij werd in 2018 veroordeeld tot zes jaar cel wegens machtsmisbruik. Hij stelt dat zijn vervolging politiek is gemotiveerd.