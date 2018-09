'Liever maatje groter dan winst'

Ook dit jaar liggen de kosten hoog: het bedrijf bouwt voor €100 miljoen een distributiecentrum, dat het deels zelf heeft ontworpen. De it-afdeling, momenteel 300 man sterk, mag nog eens 150 vacatures invullen.

Het nieuwe centrum, bij het Duitse Mönchengladbach, moet tien voetbalvelden groot worden, maar is ’op de groei gebouwd’. „Het kan groter worden dan ons distributiecentrum bij Erfurt, en dat is Europa’s grootste klerenkast”, weet Myrna Walsarie, Zalando’s country manager Nederland, Christoph Lütke Schelhowe, de Duitser die West- en Oost-Europa onder zijn hoede heeft, vult aan: „We willen niet tegen de grenzen van onze groei aan lopen, daarom investeren we zo veel.”

Toch blijven de investeerders komen. Lütke-Schelhowe: „Het bedrijf staat stevig in zijn schoenen, de omzet kwam vorig jaar boven het miljard. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland hebben we voor het eerst winst gedraaid. Van ontwerp tot klantenservice doen we alles zelf, we hebben zelfs onze eigen app gebouwd. Een tiende van onze verkopen gaat al via smartphone en tablet. Dat kost geld, maar investeerders geloven erin.”