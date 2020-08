Meute jouwt politie uit na verzegelen ’corona-supermarkt’

Belangengroep De Vrije Tukkers steunde Berning, die van de Veiligheidsregio Twente de deuren van zijn supermarkt moest sluiten omdat hij de coronamaatregelen niet zou naleven. Eerder weigerde Berning, maar later gaat hij overstag. De deur zit inmiddels dicht.

Ⓒ De Telegraaf

In de nacht van woensdag op donderdag had Berning zijn Volkswagenbus voor de winkeldeur geparkeerd, zodat de supermarkt niet afgesloten kon worden door de autoriteiten. Donderdag vroeg in de ochtend is de bus onder luid applaus van honderden dorpelingen door hem weggehaald, waarna de winkel ’gewoon’ openging. Maar even later kreeg de supermarkt te horen dat de winkel om 10.00 uur toch echt dicht moest. Zo niet, dan zou de politie ingrijpen.

Daarop heeft Beuning de winkel zelf dichtgegooid. De politie vormde daarna een cordon om de winkel heen. Beuning zou een pickup-point hebben ingesteld bij de voordeur, als vervanging van de supermarkt, maar dat mocht ook niet. Ter plaatse sloeg de sfeer om.

De politie schermt de zaak af. Ⓒ De Telegraaf

De politie haalde enkele mensen uit het pand. Alleen de winkeleigenaar en zijn vader bleven daar achter. Berning vertelde eerder op de dag dat zijn 72-jarige vader dakloos zou worden als hij de zaak moet sluiten. „De woning en de winkel zijn één geheel, we hebben slechts één deur om binnen te komen: de winkelingang”, zei hij tegen De Telegraaf.

Ⓒ De Telegraaf

De straten in de omtrek zijn inmiddels afgezet. Mensen mogen niet meer bij de winkel. Ook heeft de politie de hoofdingang, en een ingang achter het gebouw, verzegeld. De politie vertrekt terwijl mensen ’Schande, schande, schande!’ roepen.

De deuren zijn inmiddels verzegeld. Ⓒ De Telegraaf

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente heeft later op de ochtend gereagegeerd op alle ophef. „Het is van de zotte dat iemand er zo’n spektakel van maakt. Wat hier gebeurt, is buitengewoon onverantwoordelijk. We hebben 21 controles uitgevoerd, waarbij achttien keer overtredingen zijn geconstateerd. We hebben tien keer een last onder dwangsom opgelegd, van in totaal 50.000 euro. Er zijn bovendien meerdere intensieve gesprekken gevoerd. Ons restte niets anders dan de zaak te moeten sluiten.”

Duitsers

Velen hadden donderdagochtend gehoor gegeven aan de oproep van De Vrije Tukkers, een club die zich verzet tegen de in hun ogen te verregaande coronamaatregelen van overheidswege. Ze kunnen het, net als Raymond Berning zelf, niet verkroppen dat de druk bezochte supermarkt moet sluiten. Zeker omdat de winkelier veel maatregelen heeft getroffen om het virus in toom te houden.

De winkeleigenaar zette zijn bus pontificaal voor de ingang. Ⓒ De Telegraaf

„Als je op een willekeurige dag de winkel binnenstapt, zie je voornamelijk klanten met een mondkapje op”, zegt Marianne Brookhuis van de actiegroep op het plein voor de winkel. „Waar zie je dat nou? In dit grensdorp komen veel Duitsers die zich netjes aan de regels houden.”

Des te opmerkelijker is het volgens de actiegroep dat juist Berning moet sluiten. „Wij komen in actie als er maatregelen worden genomen die buitenproportioneel zijn. En dit is zo’n besluit. In veel andere winkels is het echt slechter gesteld. Natuurlijk zijn de gangpaden wat smal, maar ook dat zie je veel vaker.” De winkelier begrijpt er zelf ook geen snars van en is woedend. „Ik doe al maanden mijn uiterste best met een desinfectiezuil, stickers op de vloer met aanwijzingen voor de eenrichtingsroute, spatschermen bij de kassa’s en ruimere openingstijden voor de spreiding. Zeg het maar. Wat kan ik nog meer doen?”

Verouderde gegevens

Volgens de winkelier gaan gemeente en Veiligheidsregio uit van verouderde gegevens als het om de vloeroppervlakte van zijn winkel gaat. „Die is inmiddels 500 vierkante meter, terwijl in de ambtelijke stukken blijkbaar nog 140 vierkante meter staat vastgelegd. Ja, dan is het al snel wat te druk natuurlijk.” De Veiligheidsregio vindt dat het regelmatig te druk is in de winkel vlakbij de Duitse grens en de ondernemer is ook meermaals gewaarschuwd hier wat aan te doen.

De supermarkt krijgt veel steun van omwonenden. Ⓒ De Telegraaf

Volgens Berning doet hij alles wat binnen zijn mogelijkheden ligt. Dat vinden velen met hem, zo blijkt. De honderden steunbetuigingen op locatie, maar ook op Facebook, doen de ondernemer in het grensdorp zichtbaar goed. „Ik zie wel wat er gebeurt, maar ik ga gewoon open”, om vervolgens de daad bij het woord te voegen. „Ik heb ook geen brief of mail ontvangen dat ik moet sluiten. Wel heb ik dit mondeling te horen gekregen van de voorzitter van de Veiligheidsregio.”

Woensdagavond escaleerde de situatie. Twee boa’s plus een woordvoerder van de Veiligheidsregio wilden een envelop, met daarin waarschijnlijk het bevel de winkel te sluiten, aan Berning overhandigen, maar hij opende de brief niet. Het zit de ondernemer zeer, zeer hoog. „Een vorm van rechtsongelijkheid, waar ik niet mee overweg kan.”

De strijdbare winkelier vermoedt zelf dat er iets anders speelt. „Misschien hebben de boa’s iets tegen me. Zou kunnen. De Veiligheidsregio wordt in ieder geval door hen geïnformeerd.”